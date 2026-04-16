Официално - ас на "Ливърпул" аут от световното

От английския футболен клуб "Ливърпул" потвърдиха, че френският нападател Юго Екитике ще пропусне останалата част от сезона и предстоящото световно първенство заради скъсано ахилесово сухожилие.

23-годишният футболист беше принудително заменен през първото полувреме на четвъртфиналния мач-реванш срещу "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига. ЮЛивърпул" загуби с 0:2 и отпадна от турнира с общ резултат 0:4.

Прегледите са потвърдили степента на контузията на Екитике, като от английския тим добавиха, че френският национал ще отсъства през оставащите седмици от кампанията. Травмата ще го изключи и от тазгодишното световно първенство, добавиха от клуба.

„Допълнителна информация ще бъде предоставена в подходящото време, като Юго получава пълната подкрепа на всички в клуба", се казва в изявлението на "Ливърпул".

Юго Екитике се присъедини към "червените: през юли от "Айнтрахт" (Франкфурт) и е водещият реализатор в отбора през сезон със 17 гола във всички турнири, включително 11 във Висшата лига. Нападателят има и два гола за националния тим на Франция в осем мача.