Загуби за българите в първия ден на европейското по джудо

Габриела Димитрова е в белия екип. СНИМКА: БФД

Българските състезатели допуснаха загуби в първия ден на европейското първенство по джудо в Тбилиси, Грузия.

Габриела Димитрова отстъпи пред Фатиона Касапи (Косово) с "юко" на старта в категория до 52 килограма.

При мъжете Боян Йотов претърпя поражение от 18-годишния Абдулдах Парчиев с "ипон" в категория до 66 кг. Руснакът е световен вицешампион при юношите от 2024-а, а през февруари взе бронз на Големия шлем в Ташкент.

Утре предстои участието на други четирима българи - Снежана Граматикова (57 кг), Йоана Манова (63 кг), Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг). България участва в надпреварата с 13 джудисти.

