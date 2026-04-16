Бивш вратар на "Арсенал" загина в катастрофа

Бившият вратар на "Арсенал" Алекс Манингер загина в катастрофа. Колата на стража е пометена от влак.

Манингер беше първият австриец, играл някога за "Арсенал", и спечели титлата във Висшата лига и купата на Футболната асоциация с „артилеристите" през сезон 1997-98.

Носил е и екипа на "Ливърпул".

Бившият национален вратар, на 48 г., е загинал в четвъртък в Залцбург, провинцията, където е роден. Според местната медия Salzburg ORF колата на Манингер е била ударена, докато е пресичал железопътен прелез близо до Нусдорф ам Хаунсберг.

Смята се, че на бившия футболист са били оказани грижи от екипи за първа помощ на мястото на инцидента, след като колата му е била първоначално влачена няколко метра.