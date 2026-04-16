ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жените героини в Априлското въстание

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22675336 www.24chasa.bg

Бивш вратар на "Арсенал" загина в катастрофа

12752
СНИМКА: GETTY IMAGES

Бившият вратар на "Арсенал" Алекс Манингер загина в катастрофа. Колата на стража е пометена от влак.

Манингер беше първият австриец, играл някога за "Арсенал", и спечели титлата във Висшата лига и купата на Футболната асоциация с „артилеристите" през сезон 1997-98. 

Носил е и екипа на "Ливърпул". 

Бившият национален вратар, на 48 г., е загинал в четвъртък в Залцбург, провинцията, където е роден. Според местната медия Salzburg ORF колата на Манингер е била ударена, докато е пресичал железопътен прелез близо до Нусдорф ам Хаунсберг.

Смята се, че на бившия футболист са били оказани грижи от екипи за първа помощ на мястото на инцидента, след като колата му е била първоначално влачена няколко метра.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: GETTY IMAGES
Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”