ЦСКА изправен пред нулев сезон

Мачовете на ЦСКА с “Лудогорец” за купата придобиха ново значение след резултатите от последния кръг на новия сезон. “Червените” твърдо трябва да играят за трофей, за да ги гарантират евротурнири, защото в противен случай са изправени пред поредния нулев сезон. Задачата изглежда доста трудна, след като и това първенство резултатите срещу разградчани не са за хвалене като тези на бъдещия шампион “Левски”.

ЦСКА се закотви на четвъртото място в класирането, което дава право на плейоф за евротурнирите единствено ако “Лудогорец” вземе купата. При положение, че “Арда” или “Локо” (Пловдив) спечели трофея, то на плейоф ще отиде третият в класирането и четвъртият се елиминира.

Все пак остават утеха и надеждата, че точно за купата ЦСКА играе доста по-успешно срещу “Лудогорец”.

