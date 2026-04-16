"Арда" - първият отбор в историята с дубъл над “Лудогорец” в редовен сезон

“Арда” се превърна в единствения тим, успял да направи дубъл в рамките на редовния сезон срещу 14-кратния шампион “Лудогорец”. Нито веднъж, откакто явлението на родния футбол се появи на картата у нас, не е губил два пъти от един и същ съперник преди началото на плейофите.

Воденият от Александър Тунчев тим победи 1:0 в Кърджали в среща от последния кръг от първата фаза на шампионата. През есента пък в Разград “Арда” спечели 3:2. И така записа исторически две победи над разградчани. Преди тази в края на 2025 г. тимът от Родопите дори нямаше успех над хегемона.

През годините “Лудогорец” е допуснал две поражения от един и същ отбор по време на кампанията, но второто винаги е било в заключителната фаза, или иначе казано, когато титлата е била решена. Иначе тимовете, които са успявали да вземат два успеха над разградчани, са “Локо” (Пд) и “Литекс”.

Поражението за “Лудогорец” означава, че шансовете за рекордна 15-а титла у нас са илюзорни. Преди оставащите 6 мача от плейофите воденият от Пер-Матис Хьогмо тим изостава на 10 точки от лидера “Левски”.

При положение че разградчани се вдигнат на финален щурм и запишат само победи във въпросните двубои, то на “сините” ще са необходими 9 точки, за да спечелят първа титла след 17-годишно прекъсване.

При други обстоятелства пък “Левски” може да си гарантира така чакания трофей още и във втория кръг от плейофите. Нищо чудно с оглед на показаното в последните няколко мача (равенство с “Черно море” 0:0 и загубата от “Арда”) “Лудогорец” да изпусне и втората позиция. Точка зад хегемона е ЦСКА 1948. Останалият от финалната четворка - ЦСКА, е на 3 от адашите от Бистрица.

Че шампионът е почти абдикирал от битката за титлата, призна и предводителят на разградчани Хьогмо.

“Когато изоставаме с толкова много точки, ще бъде трудно да станем шампиони. Мотивирани сме да спечелим и купата, така че ще влезем с всички сили в предстоящия двубой с ЦСКА”, каза норвежкият наставник.

На фона на думите на изпълнителния директор на “Левски” Даниел Боримиров след вечното дерби с ЦСКА, че “сините” са сами срещу всички, пък се оказа, че останалите тимове са спечелили 28 точки срещу “Лудогорец”. “Левски” до момента пък има само един от два мача в първенството, а отделно падна от разградчани за купата и суперкупата на страната.

С чистата победа пък вратарят на кърджалийци Анатолий Господинов еднолично излезе начело по сухи мрежи. Бившият играч на ЦСКА не е допуснал гол в 13 срещи.

