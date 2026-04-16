България постави началото на официалното отброяване до старта на "Джиро д'Италия"

За мен е чест днес заедно да поставим началото на официалното отброяване до старта на Giro d'Italia. С общи усилия ще превърнем това събитие в истински празник на спорта.

Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на откриването на Tudor тотема, който ще отброява времето до старта на Giro d'Italia у нас.

На събитието на площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски" в София присъстваха посланикът на Италия Н. Пр. Марчело Апичела, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът на София по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова и зам.-кметът по спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики на Велико Търново Георги Недев.

„С поставянето на отброяващия часовник България символично потвърждава своята готовност и амбиция да бъде домакин на старта и на първите три етапа от престижното колоездачно събитие. Това е ясен знак за ангажираността на страната ни към успешната организация и провеждане на международната надпревара", каза още Илиев.

Официалният старт на Giro d'Italia е на 8 май в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, като ще остане на територията на страната до 10 май.

Откриването на часовника е поредна стъпка в подготовката на България за едно от най-значимите международни спортни събития, които страната е домакинствала.