Босът на световния волейбол пред "24 часа": България вдъхновява целия свят, брат ми Любо Ганев ръководи процеса

Не се изненадвайте, ако видите българските момчета с олимпийски медал, обяви бразилецът пред журналисти от целия свят

“Гледайте към България. Гледайте какви таланти имат и как работят. Вижте какво направиха тези фантастични български момчета на световното първенство.

Толкова млади, а вече стигнаха до финал на световното за мъже. Наблюдавайте ги внимателно. И не се изненадвайте, ако видите тези български момчета на почетната стълбичка на олимпийските игри.”

Доста приятно е (и доста рядко) световен лидер в дадена сфера да каже нещо подобно за България пред журналисти от целия свят, отразяващи конкретната сфера.

А именно това направи президентът на Международната федерация по волейбол (FIVB) Фабио Азеведо пред спортни журналисти от различни краища на света, които прие в “Къщата на волейбола” в Лозана след конгреса на Международната асоциация на спортните журналисти.

В дома на FIVB, Volleyball World и Volleyball Foundation да си българин звучи гордо. Нормално - след като през миналата година девойките на България до 19 години станаха световни шампионки, а фантастичните момчета от най-младия национален отбор на планетата - българския, станаха световни вицешампиони за мъже.

И когато в “Къщата на волейбола” имаше и българин, бразилецът, ръководещ този спорт, използва възможността да даде именно България за пример на всички.

Дори отчитайки изключителния успех на програмата на FIVB Volleyball Empowerment, Фабио Азеведо отново посочи България като един от най-добрите примери в целия свят за постигане на отлични резултати. Именно по проект от специалната програма за подпомагане на националните отбори с чуждестранни треньори FIVB одобри и отпусна средства за възнаграждението на старши треньора на националния отбор за мъже Джанлоренцо Бленджини.

Италианецът пък се превърна в архитект на успеха - сребърни медали на световното първенство за мъже през 2025 г. , и с вълнение и гордост извика “Българи юнаци”, когато хиляди посрещнаха българските волейболни герои пред храм-паметника “Св. Александър Невски” в София.

Президентът на световния волейбол с президента на българския волейбол Любомир Ганев на конгреса на FIVB през 2024 г., на който Фабио Азеведо оглави международната федерация.

След толкова много позитивни коментари, които Фабио Азеведо направи за България, президентът на световния волейбол говори по темата и специално за “24 часа”.

- Господин Азеведо, какво всъщност може да очаква светът от българските момчета, от българските “лъвове”?

- Хей, слушайте, обичаме да ви гледаме как играете, всички ние се радваме на вашето представяне. Българският национален отбор вдъхновява целия свят!

Българската федерация по волейбол върши чудесна работа. Моят брат Любо Ганев ръководи процеса. Но на всеки един играч - от мъжкия отбор, от женския отбор, просто искам да благодаря на всеки един от вас за страхотната работа, която вършите. Пожелавам ви всичко най-добро. Пожелавам ви успех. Бог да ви благослови всички. И очаквам с нетърпение да се видим много скоро.

- Каква е ролята на Любо Ганев в международната федерация, ролята му в световния волейбол?

- Любо е член на борда на FIVB. Той е един от стълбовете на волейбола в света. Той е човек, на когото имаме 100% доверие - с неговото лидерство, неговата мъдрост. Той е страхотен човек. Той е един от най-добрите ми приятели във волейбола и наистина го оценявам.