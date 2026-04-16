Локо (Пд) разказа 100-годишната си история с кът, посветен на Аян Садъков и Диего Марадона (Снимки)

Сантиментални реликви на клуба са събрани в експозицията в галерия "Пловдив 2019"

Фигурка на големия футболист Димитър Илиев от лего, голяма картина на паметния миг с прегръдката между Диего Марадона и Аян Садъков след мача Аржентина - България на световното през 1986 г., тениски на големи футболисти, поставени в рамки и много други сантиментални експонати има в музейната експозиция на "Локомотив" в галерия "Пловдив 2019".

Тя е по повод 100-годишнината от създаването на клуба, а откриването беше днес точно в 19,26 часа. Стотици привърженици се бяха събрали пред галерията, а в тематичния час зазвуча песента на Спиридон Торбов в чест на Локо "О, лудост, о тази лудост, гори в душите наши до живот". Малко по-късно беше прожектиран филм, разказващ историята на създаването и развитието на клуба, с тематични сегменти, посветени на футбола, културата и литературата.

След това привържениците влязоха в галерията, за да я разгледат. Всички бяха във възторг от "Залата на славата", в която са събрани портрети на най-великите футболисти на клуба като Христо Бонев, Мартин Камбуров, Аян Садъков, Иван Кънчев и други. В нея има и ретроспекция с култови моменти от мачове, а в средата е поставен портрет на Георги Илиев, сниман на стадиона заедно с жена си Мая Илиева.