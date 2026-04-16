ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Куба: Готови сме за война със САЩ

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22677305 www.24chasa.bg

Локо (Пд) разказа 100-годишната си история с кът, посветен на Аян Садъков и Диего Марадона (Снимки)

Мая Вакрилова

[email protected]

1760
Паметният миг с прегръдката между Диего Марадона и Аян Садъков е увековечен на картина. Снимка: Мая Вакрилова

Сантиментални реликви на клуба са събрани в експозицията в галерия "Пловдив 2019"

Фигурка на големия футболист Димитър Илиев от лего, голяма картина на паметния миг с прегръдката между Диего Марадона и Аян Садъков след мача Аржентина - България на световното през 1986 г., тениски на големи футболисти, поставени в рамки и много други сантиментални експонати има в музейната експозиция на "Локомотив" в галерия "Пловдив 2019".

Тя е по повод 100-годишнината от създаването на клуба, а откриването беше днес точно в 19,26 часа. Стотици привърженици се бяха събрали пред галерията, а в тематичния час зазвуча песента на Спиридон Торбов в чест на Локо "О, лудост, о тази лудост, гори в душите наши до живот". Малко по-късно беше прожектиран филм, разказващ историята на създаването и развитието на клуба, с тематични сегменти, посветени на футбола, културата и литературата.

След това привържениците влязоха в галерията, за да я разгледат. Всички бяха във възторг от "Залата на славата", в която са събрани портрети на най-великите футболисти на клуба като Христо Бонев, Мартин Камбуров, Аян Садъков, Иван Кънчев и други. В нея има и ретроспекция с култови моменти от мачове, а в средата е поставен портрет на Георги Илиев, сниман на стадиона заедно с жена си Мая Илиева.

На видно място са поставени и трофеите на "Локомотив" - Купа България 2019, Купа България 2020 и Суперкупа България 2020, които символизират златните моменти на клуба. В експозицията могат да се видят още шаловете на клуба, стари календари с футболисти, билети от емблематични мачове, градска черно-бяла железница и джаги с футболисти на "Локо". За децата има и кабинка, на която могат да се снимам дигитално с любимия си футболист и баскетболист от "черно-белите".

Капитанът на "Локомотив" Димитър Илиев дойде на откриването с децата си. Снимка: Мая Вакрилова
Експозицията по повод 100-годишнината е в галерия "Пловдив 2019" Снимка: Мая Вакрилова
Посетителите могат да разгледат снимки от историята на Локо. Снимка: Мая Вакрилова
В "Залата на славата" са събрани портрети на най-великите футболисти на клуба. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Пред посетителите са изложени трофеите на "Локомотив". Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Много хора посетиха откриването на експозицията. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Тениска на Марадона. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

