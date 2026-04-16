Александър Везенков с 300 мача в Евролигата, №1 при победа на "Олимпиакос"

Александър Везенков не изигра най-блестящия си мач, който бе неговият №300 в Евролигата по баскетбол.

Българската звезда обаче завърши като №1 при реализаторите за гръцкия отбор с 20 точки при победата на "Олимпиакос" 85:76 над "Олимпия" (Милано). Бившият най-полезен играч на континента вече е 13-и при реализаторите в турнира, като изпревари Георгиос Принтезис - легенда на "Олимпиакос".

Везенков и компания приключиха редовния сезон начело в класирането и ще направят пореден опит да разрушат проклятието шампионът преди плейофите да не печели титлата.