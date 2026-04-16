ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" се издъни срещу последния и ще играе за с...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22677916 www.24chasa.bg

Александър Везенков с 300 мача в Евролигата, №1 при победа на "Олимпиакос"

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Александър Везенков не изигра най-блестящия си мач, който бе неговият №300 в Евролигата по баскетбол. 

Българската звезда обаче завърши като №1 при реализаторите за гръцкия отбор с 20 точки при победата на "Олимпиакос" 85:76 над "Олимпия" (Милано). Бившият най-полезен играч на континента вече е 13-и при реализаторите в турнира, като изпревари Георгиос Принтезис - легенда на "Олимпиакос". 

Везенков и компания приключиха редовния сезон начело в класирането и ще направят пореден опит да разрушат проклятието шампионът преди плейофите да не печели титлата. 

Последвайте ни в Google News Showcase

