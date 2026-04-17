След голяма драма Пламен Константинов и Мони Николов отпаднаха в руските 1/2-финали

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния разпределител Мони Николов отпадна драматично на полуфиналите в руското волейболно първенство.

"Железничарите" отстъпиха в решителния пети мач като гости с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25) срещу "Зенит" (Казан). Така шампионите спечелиха, макар и много трудно, серията с 3:2 победи.

Така "Локомотив" ще играе със "Зенит" (Санкт Петербург" за бронзовите медали, докато казанци ще срещнат "Динамо" (Москва) в спора за титлата.

И серията за третото място, и финалът в руското първенство се играят до три победи от пет.

В продължилата близо 2 часа и половина пета среща тази вечер Мони игра отново на много високо ниво като плеймейкър. Записа и 4 точки (3 аса, 1 блок).