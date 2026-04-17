И Меси стана собственик на испански клуб

Лионел Меси играе за американския "Интер Маями" в момента. Снимка: Ройтерс

Аржентинската мегазвезда Лионел Меси стана собственик на 5-дизивизионния испански "Корнея".

От клуба съобщиха, че 38-годишният нападател, който има рекордните в историята осем отличия "Златна топка", е придобил 100 процента от акциите. "Корнея" е от предградие на Барселона, на чийто едноименен тим Меси е легенда.

"Корнея" съществува от 1951 г. Най-високо тимът достига през сезон 2013/2014, когато играе в Сегунда дивисион. От него са излезли играчи като Жорди Алба, Жерар Мартин и Давид Рая.

В края на февруари стана ясно, че португалската мегазвезда и и най-голям конкурент на Меси за №1 през този век Кристиано Роналдо си е купил 1/4 от друг испански клуб - "Алмерия".

