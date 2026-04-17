“Реал” вие срещу съдията, ощетил 3 пъти “Байерн”

Супердинамичното и пълно със звезди с различен характер зрелищно шоу “Байерн” - “Реал” явно озори словенския рефер Славко Винчич и той се превърна в отрицателния герой на стадиона в Мюнхен.

Домакините като в трилър биха с 4:3 и с общ резултат 6:4 елиминираха испанския гранд, който при предишните им 4 дуела бе направил същото с тях.

Мадридчани обвиниха Винчич за отпадането си. Според тях ги е гилотинирал с червения картон на Едуардо Камавинга в 86-ата мин при 3:2 за “Реал”. Френският халф първо фаулира Хари Кейн, а след това реши да не дава топката на противника, за да забави изпълнението на статичното положение. Винчич му вдига 2 пръста - демек правиш 2 нарушения и за тях ти давам жълт картон. Камавинга, който влезе на терена в 62-ата мин, имаше и един преди това.

За мадридчани и поддържащата ги столична преса никакъв картон. Те можеше и да не го споменат след мача, ако бяха били. Луис Диас обаче изравни в 89-ата мин, а Майкъл Олисе в продължението вкара за 4:3.

И мадридският гняв се стовари върху клетия Винчич. Той бе преследван до тунела от бойна агитка. Най-дейни в бичуването бяха Винисиус и Арда Гюлер, чиито очи щяха да изхвърчат от орбитите. С това той си заслужи червен картон извън редовното време.

Наставникът на “Реал” Алваро Арбеола също акцентира върху червения картон, определяйки го като крайно несправедлив. Та явно Винчич ще е виновникът за проваления втори поред сезон на рекордьора по европейски титли (15). “Реал” изостава на 9 точки от лидера в Примера дивисион “Барселона”, но титлата е по-скоро илюзия.

От “Байерн”, както и немските медии, разбираемо защитиха решението на Винчич за червения картон. Прави обаче впечатление, че в международен план протестите на испанския гранд дойдоха байгън.

Припомнено бе колко пъти спорни съдийски решения са ощетявали съперници в полза на “белия балет”.

Един легендарен отбор, който се държи като разглезено дете и играе ролята на жертва. Това го прави да изглежда жалък и окаян, бе коментарът на британския вестник “Гардиън”.

Всъщност Винчич ощети доста повече “Байерн” - цели 3 пъти, като последният стана причина треньорът на баварците Венсан Компания да бъде наказан за първия полуфинален мач срещу европейския първенец ПСЖ на 28 април във френската столица.

Още в самото начало безусловната примадона на “Реал” Винисиус първо фаулира отзад Йосуа Кимих, а когато германецът се опита да се изправи, го бутна с ръце обратно на тревата. Санкция от Винчич не последва, само устно предупреждение.

Преди второто попадение, отбелязано с филигранен шут от пряк свободен удар от Арда Гюлер, камерите многократно показаха, че нарушение на Конрад Лаймер няма, а Браим Диас явно симулира.

В 42-ата мин Килиан Мбапе вкара за 3:2. Контраатаката на гостите обаче дойде след неотсъдено нарушение в полза на “Байерн”. Защитникът на “Реал” Антонио Рюдигер фаулира Йосип Станишич, а хърватинът обяви след мача, че докато е бил на тревата, 2 пъти е бил нагрубен от германския национал. “Беше една дума. Повтори я е 2 пъти. Ако е мъж, нека ви я каже”, каза Станишич.

Ситуацията подлуди Компани. Заради невъздържаните си реакции на тъч линията белгиецът получи от Винчич жълт картон. Той е негов трети и съответно няма да води “Байерн” в Париж, докъдето баварците стигнаха въпреки словенския рефер.