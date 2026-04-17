"Реал" и "Барса" отпаднаха заедно от Шампионската лига за 5-и път, но за първи път на 1/4-финал

Елиминирането на "Реал" в Шампионската лига от "Байерн" стана успоредно с това на "Барселона".

Двата испански гранда отпадат в една фаза на елиминациите в Шампионската лига за 5-и път. За първи обаче това се случва на 1/4-финал. Досега беше по 2 пъти на 1/8-финал и 1/2-финал.

От "Барса" също ореваха орталъка заради съдийски грешки в сблъсъка с "Атлетико" (М). Подадоха и жалба.

От "Реал" няма да го правят, защото не виждат смисъл. Това няма как да промени резултата. За разлика от мадридчани обаче от "Барса" поне поздравиха противника за класирането на 1/2-финал.