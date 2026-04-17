Резултати от 1/4-финалните реванши в Лига Европа и...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22678086 www.24chasa.bg

Резултати от 1/4-финалните реванши в Лига Европа и Лигата на конференциите + 1/2-финални двойки

2188
Снимка: Ройтерс

1/4-финални реванши от Лига Европа (в скоби са резултатите от първите мачове):

"Селта" (Исп) - "Фрайбург" (Гер) 1:3 (0:3)

"Астън Вила" (Анг) - "Болоня" (Ит) 4:0 (3:1)

"Бетис" (Исп) - "Брага" (Пор) 2:4 (1:1)

"Нотингам" (Анг) - "Порто" (Пор) 1:0 (1:1)

1/2-финали:

"Брага" - "Фрайбург"

"Нотингам" - "Астън Вила"

1/4-финални реванши от Лигата на конференциите (в скоби са резултатите от първите мачове):

АЕК (Гър) - "Райо Валекано" (Исп) 3:1 (0:3)

"Фиорентина" (Ит) - "Кристал Палас" (Анг) 2:1 (0:3)

АЗ (Нид) - "Шахтьор" (Укр) 2:2 (0:3)

"Страсбург" (Фр) - "Майнц 05" (Гер) 4:0 (0:2)

1/2-финали:

"Райо Валекано" - "Страсбург"

"Шахтьор" - "Кристал Палас"

Снимка: Ройтерс
Още от Футбол

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)