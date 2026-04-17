Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев сред звездите в благотворителния мач на Стилиян в Бургас

Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас, съобщават организаторите от фондацията на Стилиян Петров.

"Мартин Петров е един от най-експлозивните и обичани български футболисти на XXI век. Скоростта му и безмилостният му ляв крак се превръщат в негова запазена марка. Възпитаник на школата на Ботев Враца и утвърдил се в ЦСКА, с качества и непримирим дух той достига световна величина, оставяйки незаличима следа в най-силните първенства на Европа - Бундеслигата, Ла Лига и английската Висша лига. Мартин Петров е един от лидерите на последното голямо поколение в националния отбор на България, с който участва на Евро 2004 и отбеляза и историческото попадение срещу Италия от дузпа", припомнят от фондация "Стилиян Петров".

Петров над 90 мача за "трикольорите" и спечели приза за футболист номер 1 на България за 2006 година. В кариерата си игра за Сервет, Волфсбург, Атлетико Мадрид, Манчестър Сити, Болтън и Еспаньол.

Мартин Петров е шампион на България и носител на Купата с ЦСКА през сезон 1996-97. Печели титлата и Купата на Швейцария с отбора на Сервет като по-късно се превръща в един от най-добрите голмайстори в историята на Волфсбург.

"Илиан Илиев е един от най-креативните и технични плеймейкъри, раждали се в България. Той е символ на лоялността, футболната интелигентност и високия професионализъм. Юноша на Черно море, кариерата на Илиев е белязана от запомнящи се успехи. Той е трикратен шампион на България с Левски. Заиграва в отбора след рекорден за времето си трансфер от 100 000 долара. Илиев е двукратен носител на Купата на страната със "сините". Класата му го отвежда в португалския гранд Бенфика, където триумфира с Купата на Португалия и се превръща в любимец на феновете. Следват престои в първенствата на Турция (Бурсаспор) и Гърция (АЕК) и ново завръщане в Португалия, където облича екипа първо на Маритимо, а след това и на Салгеруш", се казва в съобщението на Фондация "Стилиян Петров".

"Илиев е ключова фигура на Мондиал 1998 във Франция, където взима участие и в трите мача на "трикольорите". След края на състезателната си кариера се утвърждава в треньорската професия. Той записа името си в историята на Берое, извеждайки тима до първата му историческа Купа на България през 2010 година. След това Илиев класира родния си Черно море на два пъти в челната тройка на първенството.

"Георги Пеев е един от най-креативните и постоянни български полузащитници на XXI век. Футболист, чиято кариера е синоним на висока класа, лоялност и международно признание. Юноша на столичния Локомотив, Георги Пеев бързо се налага като водещ играч при "червено-черните", което му проправя път към голямата европейска сцена под ръководството на легендарния Валерий Лобановски. В украинския гранд Динамо (Киев) той печели три шампионски титли, две купи и една суперкупа на страната, като към това добавя и престижни участия в Шампионската лига. По-късно Пеев се превръща в абсолютна легенда и икона на руския Амкар (Перм). Със своите над 230 мача и повече от 40 гола в продължение на почти цяло десетилетие, той се утвърждава като един от най-уважаваните чужденци в историята на руския елит. За националния отбор на България Георги Пеев е част от състава в продължение на 12 години, като записва 54 мача. Участник е на Евро 2004 в Португалия. Той остава в паметта на феновете със своята техника, прецизни центрирания и изключителен професионализъм", написаха за Пеев от фондация "Стилиян Петров".

Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев се присъединяват към списъка от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров-Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;

Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.