Пламна автоморга до Пловдив, има изгорели коли и п...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Новак Джокович още не е здрав

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Сръбската тенис легенда Новак Джокович все още се бори с проблемите с контузии, които го принудиха да пропусне последните турнири в Маями и Монте Карло, и разкри, че може да не е готов за Мадрид следващата седмица.

38-годишният сърбин загуби от Карлос Алкарас на финала на откритото първенство на Австралия през февруари и от Джак Дрейпър в четвъртия кръг на Индиън Уелс миналия месец, преди да се оттегли от Маями поради травма на дясното рамо.

24-кратният шампион от "Големият шлем" (рекорд) след това пропусна Мастърса в Монте Карло миналата седмица, преди да пристигне в Испания, за да започне подготовка за турнира в Мадрид, който ще се проведе от 22 април до 3 май.

Участието му в надпреварата, която е печелил три пъти, обаче остава под въпрос.

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Тенис

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)