Мъж написа във фейсбук, че събира пари за убийство...

"Барса" дава нов договор на Флик

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

"Барселона" планира да удължи договора на треньора Ханси Флик, съобщи вестник "Мундо Депортиво".

Испанският шампион ще предложи на германския специалист договор до юни 2028 година с опция за удължаването му с още един сезон. Настоящият му контракт е до лятото на следващата година.

В информацията на водещото каталунско издание се казва, че вече има устно споразумение между двете страни, но Флик не смята, че моментът е подходящ за обсъждане на новия му договор.

61-годишният треньор вярва, че Барселона ще бъде последният клуб в кариерата му и също така не иска да се обвързва с дългосрочен контракт.

