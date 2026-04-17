ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22681820 www.24chasa.bg

"Пирин" се раздели със старши треньора си Манол Занев

Тони Маскръчка

ПФК "Пирин" - Благоевград обяви днес, че Манол Занев се разделя с поста старши треньор на представителния отбор на клуба. 

"Клубът изразява своята дълбока признателност към Манол Занев за достойната работа, професионализма и всеотдайността, които той показа в един от най-трудните и изпитателни моменти в най-новата история на "Пирин".
Той пое отбора в изключително сложен период — време, в което клубът беше изправен пред сериозни изпитания, с ограничени възможности, почти липсващ състав и реална заплаха за своето бъдеще. Именно в този тежък момент Манол Занев застана с чест, смелост и отговорност пред името "Пирин", написаха от клуба в официалната си страница.

Оттам допълниха, че Занев е допринесъл за събирането на отбор и за запазването на духа на клуба, когато ситуацията изискваше не просто треньор, а човек със сила, устойчивост и сърце.

"Благодарим на Манол Занев за всичко, което даде на Пирин в момент, когато клубът имаше нужда от хора, готови да се борят до край. Желаем му здраве, достойнство и бъдещи професионални успехи.
Благодарим Ви, Манол Занев. Пожелаваме Ви успех по следващия път", допълниха от клуба.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

