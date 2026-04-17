"Пирин" се раздели със старши треньора си Манол Занев

ПФК "Пирин" - Благоевград обяви днес, че Манол Занев се разделя с поста старши треньор на представителния отбор на клуба.

"Клубът изразява своята дълбока признателност към Манол Занев за достойната работа, професионализма и всеотдайността, които той показа в един от най-трудните и изпитателни моменти в най-новата история на "Пирин".

Той пое отбора в изключително сложен период — време, в което клубът беше изправен пред сериозни изпитания, с ограничени възможности, почти липсващ състав и реална заплаха за своето бъдеще. Именно в този тежък момент Манол Занев застана с чест, смелост и отговорност пред името "Пирин", написаха от клуба в официалната си страница.

Оттам допълниха, че Занев е допринесъл за събирането на отбор и за запазването на духа на клуба, когато ситуацията изискваше не просто треньор, а човек със сила, устойчивост и сърце.

"Благодарим на Манол Занев за всичко, което даде на Пирин в момент, когато клубът имаше нужда от хора, готови да се борят до край. Желаем му здраве, достойнство и бъдещи професионални успехи.

Благодарим Ви, Манол Занев. Пожелаваме Ви успех по следващия път", допълниха от клуба.