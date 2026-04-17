Домакините доминират на младежката атлетика в Ямбол

Вторият кръг от популярната верига „А1 атлетика за младежи" в Ямбол донесе радост за домакините с победите на Берта Никол Петрова и Никола Цонев от атлетически клуб „Радио 999". Битката при момчетата бе оспорвана и първите трима финишираха през една точка. Цонев набра 196 точки, а негови подгласници бяха Цветомир Христов ("Несебър 1971") със 195

т, и победителят от първия кръг – Кирил Райков ("Европул" – Бургас) със 194 т. Шампионът Никола бе най-добър на 60 м със 7,7, а на скок дължина

постигна 4,81 м. Той завърши трибоя с 2:43,0 на 800 м.

Христов бе най-бърз на 800 м с 2:24,7 (8,2 на 60 м и 4,68 на скок дължина), а Райков единствен премина границата от 5 м на скок дължина с 5,03 (8,1 на 60 м и

2:35,4 на 800 м). Заедно с още 28 момичета Берта

Никол Петрова нямаше конкуренция със 7,7 на 60 м, 4,51 на скок дъжина и 1:59,8 на 600 м. Така

ямболийката единствена набра над 200 точи и грабна втората си победа с 2007 т. Полина Канева ("Локомотив" Пловдив) е нейна подгласничка със 195

точки (8,1 на 60 м, 4,36 на скок дължина и най-силен резултат на 600 м – 1:53,9. Радина Маркова ("Супер спорт – Варна") е бронзовата медалитска от

този кръг със 191 точки (8,2-4,45 и 1:54,9).

Момичетата бяха наградени от кмета на община Ямбол Валентин Ревански, а момчетата от Антон Шиков председател на общинския съвет на община Ямбол.

В състезанието в Ямбол участваха млади атлети от Несебър, Бургас, Хисаря, Казанлък, Пловдив, Видин, Варна и Ямбол. Популярната верига „А1

атлетика за младежи" се организира за 12-та поредна година.