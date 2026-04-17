Дават 20 млн. евро за нападател на Мъри Стоилов

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Ръководството на турския елитен клуб "Гьозтепе" (Измир), чийто треньор е Станимир Стоилов, подготвя изходящ трансфер на бразилския голмайстор на тима Жуан Сантош да Силва през лятото, съобщи sozcu.com.tr.

Изданието коментира, че на фона на битката на тима за участие в европейските турнири, собствениците от компанията „Спорт Репъблик" най-вероятно ще вземат повече пари от Жуан, отколкото получиха за продажбата на предишния голмайстор Ромуло Кардозо в "РБ Лайпциг".

Той беше продаден на германския клуб за съвкупна цена от 20 милиона евро, а в Бундеслигата нямаше проблеми с адаптацията и за 25 мача вкара 8 гола, като подаде и за други четири.

Жуан Сантош да Силва вкара 9 гола в 24 мача, а също така подаде и четири асистенции. За него френския "Лил" предложи през зимата 15 милиона евро, но от "Гьозтепе" отказаха да го пуснат. Вестникът твърди, че сега имат дори по-добра оферта, без да влизат в детайли от коя страна или кой клуб е.

