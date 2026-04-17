Вечно дерби за старт на плейофите, "Левски" приема "Лудогорец" в 3-ия им кръг за шампионско дерби

Дерби между ЦСКА и "Левски" ще има в 2 поредни кръга от Първа лига.

Това реши жребия за плейофите в топ 4. Той събра големите съперници още в първия кръг, който ще се проведе следващия уикенд.

В понеделник ЦСКА измъкна 1:1 срещу "Левски" в последния тур от редовния сезон.

Вечното дерби нямаше как да се проведе в 33-ия кръг заради колоездачната обиколка "Джиро д'Италия".

В 34-ия също, защото е междинен. Според критериите от Национална спортна база Националният стадион "Васил Левски" не може да приема мачове след 21 май, а последният кръг е предвиден за 25-и, така че дербито не можеше да е и тогава.

След 30-те кръга на редовния сезон "Левски" има 70 точки - с 10 повече от носителя на титлата в последните 14 сезона "Лудогорец".

ЦСКА 1948 и ЦСКА са с 59 и 56 точки.

Така 9 спечелени точки със сигурност гарантират на "сините" първа титлата от 2009 г. "Левски" приема "Лудогорец" в третия кръг на плейофите и титлата може да бъде решена на "Герена".

Програма за плейофите в топ 4 на Първа лига.

31 кръг: 24 - 27 април

ЦСКА - "Левски"

"Лудогорец" - ЦСКА 1948

32 кръг: 1 - 4 май

ЦСКА - "Лудогорец"

"Левски" - ЦСКА 1948

33 кръг: 7 - 10 май

ЦСКА 1948 - ЦСКА

"Левски" - "Лудогорец"

34 кръг: 12 - 14 май

ЦСКА - ЦСКА 1948

"Лудогорец" - "Левски"

35 кръг: 15 - 17 май

ЦСКА 1948 - "Лудогорец"

"Левски" - ЦСКА

36 кръг: 25 май

ЦСКА 1948 - "Левски"

"Лудогорец" - ЦСКА