И Карлос Алкарас няма да играе в Мадрид

Карлос Алкарас също отказа участие на турнира по тенис "Мастърс 1000" в Мадрид, тъй като не е възстановен от контузия.

"Много ми е трудно да споделя тази новина. В Мадрид съм у дома, това е едно най-специалните места за мен от всички в календара и по тази причина съм изключително разочарован, не отново няма да мога да играя. Боли ме, че близки за мен хора няма да имат възможността да ме гледат на турнир, който е толкова специален за мен. Благодаря на всички и се надявам да се видим скоро", написа испанецът в социалните мрежи.

Шампионът от Australian Open се отказа в последния момент и от турнира в Барселона.