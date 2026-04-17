Задължават отборите от Първа лига да имат титуляр българин под 23 г. от следващия сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От следващия сезон ще бъде задължително във всеки един от 14-те елитни отбора титуляр да започва по един български футболист, роден след 1 януари 2003 г.

Иначе казано да е до 23 г. Той трябва да е на терена поне едно полувреме (45 минути).

Това обяви заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов на тегления днес жребий за плейофите на първенството.

Отделно от това се запазва и правило „4" за четирима български футболисти, които трябва да бъдат титуляр, а един до 21 години, трябва да бъде в групата за мача..

С плащане няма да може да се избегне новото правило.