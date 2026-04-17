"Барса" иска да открадне ас на палача си в Шампионската лига

От "Барселона" са набелязали за привличане нападателя на "Атлетико" (Мадрид) Александър Сьорлот на мястото на напускащия през лятото ветеран Роберт Левандовски, пише вестник "Марка". 37-годишният полски голмайстор има изкушаващи оферти от клубове извън Европа и все още не е дал отговор на предложения му договора от Барселона за още един сезон с намалена заплата.

30-годишният Сьорлот се смята, че има сходни качества с Левандовски и ще се впише идеално в схемата на игра на каталунците. Норвежецът има 100 мача за "Атлетико", в които е вкарал 41 гола и е дал три асистенции.

Според "Марка" опцията за окончателното купуване на Маркъс Рашфорд за 35 милиона евро може да не бъде активирана и той да се върне в Англия.

Исканият от "Барса" нападател наказа каталунците в мачовете с "Атлетико" от 1/4-финалите на Шампионската лига. Именно столичани елиминираха шампиона на Испания в тази фаза през седмицата.