Пеп: Паднем ли от "Арсенал", всичко свършва

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола описа сблъсъка от 33-ия кръг във Висшата срещу лидера "Арсенал" в неделя като финал. Испанският спец заяви, че евентуална загуба би означавала край на надеждите за титлата на неговия отбор.

Преди домакинството на стадион „Етихад" "Сити" изостава на 6 точки от съперника си, но има и мач по-малко. С победа „гражданите" ще намалят разликата, като същевременно ще поставят "Арсенал" под напрежение преди последните срещи от надпреварата.

"Ако загубим, всичко свършва. Ако можехме да си купим увереност в супермаркета, щяхме да го направим веднага. Това е едно от най-важните неща. Но нашата увереност е достатъчна. Готови сме. Преди месец, когато губихме точки в някои моменти, мислех, че няма да бъдем тук, но после видях календара и казах „Окей, играем срещу "Арсенал" у дома и имаме шанс. Шест точки са. Това не е малка разлика, но имаме шанс да го направим". Такава е ситуацията, в която се намираме. Зависи от поведението ни и всичко ще се реши на терена", обясни Гуардиола.

Преди седмици "Манчестър Сити" победи "Арсенал" 2:0 във финала за купата на лигата, а от средата на януари "гражданите" не са губил двубой от Висшата лига.