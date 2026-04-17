Южна Корея с мераци пак да организира Формула 1

Република Корея пожела да се върне в календара на Формула 1 през 2028 година с Гран при, което да се проведе по улиците на Инчеон, като според промоутърите това състезание ще бъде финансово обосновано.

Пистата, чийто проект бе показан в четвъртък, ще се състои на близо 5 километра по улиците на града, който е познат с най-голямото летище в страната.

Състезанието е вдъхновено от градските Гран при в Сингапур и Лас Вегас и може да събере около 400 хиляди зрители през уикенда, според организаторите.

Република Корея е била домакин на четири Гран при във Формула 1 между 2010 и 2013 в Йеонгам, но страната, която произвежда автомобилите Хюндай и Киа, отказа състезанието поради финансови причини и липса на интерес, въпреки че имаше договор до 2016.

"Напълно е възможно да свържем Гран при във Формула 1 в Кей културата", се казва в позиция на организаторите. "Имаме намерение да организираме културни събития, като каним световно известни артисти, за да подобрим културните и туристически инфраструктури на Инчеон", добавят те.

Ръководството на Формула 1 все още не е коментирало тази кандидатура.

Гран при трябваше да се проведе във Виетнам през 2020, но беше анулирано заради пандемията от коронавирус и след това не се върна в календара. Тайланд също е кандидат за организирането на Гран при от 2028 година. Малайзия бе домакин на състезания между 1999 и 2017.