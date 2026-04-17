Легендата Кроос даде съвет на "Барса" как може да спечели Шампионската лига

Легендарният полузащитник Тони Кроос даде рецептата на "Барселона" как най-накрая отборът може да спечели Шампионската лига. Каталунците за 11-ата поредна година са извън 1/2-финалите, след като отпаднаха на четвъртфиналите от (Атлетико) "Мадрид" с общ резултат 2:3.

"Отборът на "Барселона" беше по-силен, но когато играеш с десет футболисти толкова дълго, наистина е много трудно. "Атлетико" (Мадрид) знае как да се защитава. С предимството си от първия мач и след изгонването на играч от противника, те имаха голям шанс да стигнат до полуфиналите. Когато се защитаваш така и оставяш толкова много пространства зад себе си, могат да се случат неща, включително и изгонване на футболисти. Защитата на "Барселона" е много уязвима. Миналата година това беше използвано от "Интер", а тази година от "Атлетико" (Мадрид). Както казах и преди, ако не променят стила си на игра, няма да спечелят Шампионската лига", каза Кроос пред "Марка".