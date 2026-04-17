Ръсел: Ако имах 4 световни титли като Верстапен, и аз щях да мисля за отказване

Британският пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел заяви, че разбира причината, поради която Макс Верстапен иска да напусне Формула 1.

Нидерландецът, който е четирикратен световен шампион, е един от най-големите критици на новите правила и сравни сегашното състояние на спорта с електронната игра Марио Карт. Наскоро стана ясно, че и инженерът на "Ред Бул" Джанпиеро Ламбиасе, с когото Верстапен работи от дълги години, ще напусне тима, за да премине в "Макларън".

"Формула 1 е по-голяма от всеки един пилот. Но ние не искаме да загубим Макс, защото всички се наслаждаваме на това да се състезаваме срещу него. Той обаче вече е постигнал мечтите на останалите пилоти, ставал е световен шампион, при това четири пъти и е стигнал до място, на което трудно може да постигне нещо повече. Той е запълнил цялата си колекция и му остава да гони само рекордите. Но когато си постигнал толкова много, това не е толкова важно. Тогава искаш само да имаш усмивка на лицето си.

Моята цел е да стана световен шампион и ако аз също имах четири титли, вероятно щях да се държа като него. Той е на различен етап от кариерата си и бих го разбрал както ако реши да остане, така и ако реши да си тръгне", добави британецът Ръсел.

Верстапен е едва девети при пилотите след първите три кръга от сезона със само 9 точки в актива си.