Боримиров: Веласкес ще каже на отбора какво трябва да се промени, за да бием ЦСКА

Хулио Веласкес ще каже на футболистите какво трябва да се промени, за да се спечели двубоя срещу ЦСКА.

Това каза изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров след жребия за финалната плейофна фаза от т.нар. роден елит. Преди последните 6 срещи столичани са лидера в класирането, като имат 10 точки аванс пред "Лудогорец".

"Левски" започва плейофите с мач с вечния враг ЦСКА. В началото на седмицата двата тима се срещнаха в среща от последния кръг на редовния сезон, като двубоят завърши 1:1. Иначе "червените" са единственият тим, който Веласкес не е победил, откакто през януари 2025 г. пристигна в България.

"Трябва да се представим по най-добрия начин без значение срещу кой ще стартираме. В тази четворка няма слаби отбори, така че ние ще подходим максимално сериозно към всеки един от противниците. Предпочитам да говоря само и единствено за нашия отбор. Ние мислим мач за мач. Следваме си нашия план, който имаме от началото на първенството. Мисля, че сме готови за това, което предстои до края. Не мисля, че трябва да сравняваме какво е било преди 10-20 години, защото това са различни поколения. Това сравнение не е ОК", каза още шефът в "синия" клуб.