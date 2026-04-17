Директор в ЦСКА: Имаме генерална цел - класиране за Европа

Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели.

Думите са на спортния директор на ЦСКА Бойко Величков. Силният човек в "червените" говори след тегленето на жребия за плейофите у нас.

ЦСКА в момента е 4-ото място, което към момента не дава браво на бараж за Европа. От 3-ата позиция, която праща на мач със залог квота за Лигата на конференциите, "червените" са на 3 точки.

Шансът да се класира за мачове в турнирите на УЕФА минава през купата, където "армейците" са на 1/2-финал, а съперник е "Лудогорец".

Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним"