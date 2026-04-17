Шеф в БФС: Увеличаваме таксата за чужденците

БФС ще увеличи таксата за отборите, които използват повече чужденци. Това каза заместник изпълнителният директор на централата - Добрин Гьонов.

В момента родните клубове трябва да пускат в игра поне четирима българи, а отделно още един наш сънародник да е на пейката. Отборите, които не искат да спазват правилото, плащат малко над 200 хил. евро. Поне така бе през миналия сезон.

Отделно БФС позволява на клубовете да използват в един мач повече от 5 чужденци извън Европейския съюз, но максимум да е 7. За 6-ия и 7-ия всеки тим плаща по близо 20 000 евро.

"Футболният съюз мисли за благото на националните отбори и по административен начин търси как да задължи клубовете да използват повече български играчи. Таксата за чужденци ще бъде увеличена, като клубовете сами ще преценят дали да я плащат. Ще предложим това решение да бъде обявено дни преди старта на шампионата", каза шефът в БФС.