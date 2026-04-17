Боксьорите ни заминаха с високи амбиции за Световната купа в Бразилия

Деветима боксьори – 7 мъже и 2 жени отпътуваха днес сутринта за Бразилия. Те ще вземат участие следващата седмица на първия турнир от Световната купа за тази година. От 20 до 26 април националите ни ще преследват победи на ринга във Фоз до Игуасу. Надпреварата е от голямо значение, тъй като носи точки за световната ранглиста по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

„Доволен съм от подготовката и нивото, което момчетата показаха в нея. Всеки един от тях е напълно подготвен да спечели медал, но знаем, че ще бъде много трудно. Конкуренцията е висока, ще има боксьори от цял свят. Световната купа в Бразилия е пореден етап за нас по пътя към най-голямата цел тази година – Европейското първенство, на което ще сме домакини през септември в София. Трябва хем да сверим часовниците си, хем да постигнем победи и да се качим на почетната стълбичка", коментира треньорът на мъжете Жоел Арате.

„След Купа „Странджа" Злати и Венелина не са спирали на практика тренировъчен процес. Вярвам, че и двете са на нужното ниво, към този етап от годината, за да ни зарадват с красиви мачове и победи", сподели от своя страна треньорът на жените Борислав Георгиев.

Българският тим пътува за Бразилия през Франция. Жребият за Световната купа ще се проведе в неделя следобед, а началото на мачовете е в понеделник сутринта.

Съставът на България за Световната купа в Бразилия

Мъже: Ергюнал Себахтин, Ясен Радев, Викторио Илиев, Рами Киуан, Уилиам Чолов, Семион Болдирев, Йордан Морехон

Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев

Жени: Златислава Чуканова, Венелина Поптолева

Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков

