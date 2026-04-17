39 волейболистки в разширения национален на България

Женският национален отбор по волейбол започва подготовка за Лига на нациите на 1 май в София, като тимът ще се събере в зала „Христо Ботев".

С оглед на натоварения клубен и международен календар, селекционерът Марчело Абонданца и неговият щаб са предвидили индивидуален подход към състезателките. На всяка от тях ще бъде осигурена една седмица почивка след приключване на клубните им ангажименти, след което те ще се присъединят към лагера на националния отбор.

Подготовката ще протече в две групи, като работата с втората група ще бъде водена от Драган Нешич, който се присъединява към щаба на женския национален отбор.

Стратегията за развитие на втората група волейболистки предвижда осигуряване на състезателна практика чрез участие в международни мачове. В тази връзка към щаба е отправена покана за турнир в Китай, който ще се проведе в периода 18-28 юли. С оглед на добрите партньорски отношения между Българската федерация по волейбол и Китайската федерация по волейбол, всички разходи по участието ще бъдат поети от домакините.

Разширен състав на България

Разпределители:

Лора Славчева (Марица Пловдив); Маргарита Гунчева (Марица Пловдив); Димана Иванова (Левски София); Киара Андонов (Драгоман / Левски София); Стефани Дянкова (ЦПВК); Бояна Боянова (Миньор Перник); Лияна Василева (Левски София).

Посрещачи:

Елена Бечева (АЕК Ларнака – Кипър); Александра Миланова (Афийон Беледие – Турция); Мирослава Паскова (ЛОВБ Атланта – САЩ); Мария Колева (Дентил Прая – Бразилия); Виктория Коева (Марица Пловдив); Александра Китипова (Марица Пловдив); Калина Венева (ЦПВК); Габриела Жекова (Левски София); Вяра Парапунова (Левски София); Мария Златанова (Левски София); Никол Окоро (ЦСКА); Дияна Борисова (Марица Пловдив); Цветелина Илиева (Лейдис ин Блек Аахен – Германия); Виктория Димитрова (Белингам университет – САЩ).

Централни блокировачи:

Борислава Съйкова (Марица Пловдив); Дарина Нанева (Йединство - Сърбия); Венеса Радева (Левски София); Боряна Ангелова (Марица Пловдив); Деница Ангелова (ЦПВК); Елена Коларова (Левски София); Кая Николова (Марица Пловдив); Иванина Малинова (Левски София).

Диагонали:

Микаела Стоянова (Мегабокс – Италия); Мерелин Николова (Бахчелиевлер Беледиеси – Турция); Ива Дудова (Марица Пловдив); Елисавета Сариева (Марица Пловдив); Радостина Маринова (Динамо Букурещ – Румъния); Моника Кръстева (Леонеса – Италия).

Либеро:

Жана Тодорова (Марица Пловдив); Мила Пашкулева (Марица Пловдив); Мария-Магдалена Недялкова (Марица Пловдив); Виктория Нинова (ЦСКА).