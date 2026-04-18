"Интер" на 7 т. от 5 мача за титлата в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Интер" се приближи само на 7 т., които трябва спечели в оставащите си 5 мача от сезона в серия "А", за да триумфира с 21-ата си титла на Италия.

Грандът от Милано би 3:0 гостите от "Каляри" в двубой от 33-ия кръг.

Така тимът на румънския треньор Кристиан Киву има 78 точки на върха в класирането, с 12 повече от втория "Наполи".

Все още актуалният шампион от Неапол може да заработи до финала на първенството 18 и да събере 84.

Тъй като в преките двубои "Интер" отстъпва (1:3, 2:2), а това се гледа при равни точки, "нерадзурите" имат нужда от 7-те точки, за зада съберат 85.

Маркюс Тюрам (52), Николо Барела (56) и Пьотр Желински (90+2) вкараха за "Интер" срещу "Каляри".

Отборът от остров Сардиния е на 16-о място с 33 точки - на 6 от зоната на изпадащите.