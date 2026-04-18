Волейболна еуфория в Бургас, 2 автобуса с фенове на "Нефтохимик" потеглят за Пловдив

Велизар Маджаров

Снимка: Startphoto.bg

Волейболна еуфория е превзела Бургас, след като "Нефтохимик" стигна до решителен пети мач срещу пловдивския "Локомотив Авиа" за класиране на финал в родния шампионат.

2 автобуса със 100 фенове ще потеглят за Пловдив в събота, 5 часа преди двубоя в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", който започва в 19,00. Осигурени са от местната "Бургас инвест", която е един от спонсорите на отбора, съвместно с община Бургас. Собственикът на строителната компания Владимир Николов поема и билетите за вход в залата на всички привърженици на "нафтата".

Мачът в Пловдив стартира от равни изходни позиции за двата отбора, които записаха по два домакински успеха.

Победителят в събота ще се бори за шампионската титла срещу "Левски". Финалът е до 3 победи от 5 мача.

