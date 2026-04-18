При Георги Димов митниците станаха европейски

"Ботев" (Пд) се разделя с бивш съотборник на Меси

Велизар Маджаров

1980
Емерсон Родригес Снимка: "Лудогорец"

"Ботев" (Пловдив) ще се раздели след края на сезона с бразилското крило Емерсон Родригес. 25-годишният футболист, който е бил съотборник на Лионел Меси в "Интер" Маями рита от януари като преотстъпен на "Колежа" от "Лудогорец", но наемът му изтича и ще бъде върнат на 14-кратните ни шампиони.

От "Ботев" са решили да сменят тотално стратегията в селекцията и вместо на африкански футболисти, все повече ще залагат в бъдеще на бразилци. Тон за "подобна песен" дава триото Лукас Араухо, Франклин Маскоте и Педро Игор, привлечени през лятото на 2025 година. От "Ботев" отчитат, че тримата не само вдигат нивото на отбора, а задават стандарт.

"Черноработникът" Араухо, голаджията Маскоте и бързоногият краен нападател Педро Игор вече са в полезрението на скаути от чужбина, които ще продължат да ги следят под лупа до края на сезона.

От "Ботев" уточниха, че бразилските им перли имат договори с клуба до края на 2027 година и на тях ще разчитат през следващия сезон в битката за атака на евротурнирите.

