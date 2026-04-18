Станаха ясни плейофите в НБА

"Орландо" и "Финикс" спечелиха последните две квоти за плейофите на НБА.

"Орландо" победи "Шарлът" 121:90 и взе последното осмо място от Източната конференция, докато "Финикс" се наложи над "Голдън Стейт" със 111:96 и влезе в фазата на елиминациите на Запад. Така рекордьорът по отбелязани тройки в историята Стеф Къри няма да играе в плейофите през тази година.

В първия кръг на плейофите на Изток пък "Орландо" ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията "Детройт".

"Финикс" пък ще срещне шампиона и поставен под номер 1 на Запад "Оклахома Сити".