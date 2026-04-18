Везенков №1 в Евролигата по точки

Александър Везенков е №1 в Евролигата. Българската звезда оглави класацията при реализаторите след края на редовния сезон на най-силното първенство в Европа.

Средно на мач нашият баскетболист отбелязва по 19,44 точки. Така за втори път Везенков печели приза при реализаторите в Евролигата. Зад нашата звезда остава миналогодишният носител на наградата MVP Кендрик Нън (18,97).

Освен това българинът е първи и по коефициента PIR. Това е съкращение от Индекс на представянето. И е статистика, която показва представянето на играчите по различен брой компоненти - положителни и отрицателни. Първите са броят точки, борби, асистенции, откраднати топки, блокади, нарушения. Изваждането пък е всички отрицателни статистики - пропуснати стрелби, грешки, нарушения и др. Статистиката на Везенков е 23,1.

Иначе благодарение на българинът неговият "Олимпиакос" спечели редовния сезон в Евролигата. И сега очаква развръзката в плей-ин турнира, за да разбере съперника си на 1/4-финалите в турнира.