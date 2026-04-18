ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

90-те: кражбите на коли са национален спорт

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22685468 www.24chasa.bg

Везенков №1 в Евролигата по точки

972
Александър Везенков Снимка: Startphoto

Александър Везенков е №1 в Евролигата. Българската звезда оглави класацията при реализаторите след края на редовния сезон на най-силното първенство в Европа.

Средно на мач нашият баскетболист отбелязва по 19,44 точки. Така за втори път Везенков печели приза при реализаторите в Евролигата. Зад нашата звезда остава миналогодишният носител на наградата MVP Кендрик Нън (18,97).

Освен това българинът е първи и по коефициента PIR. Това е съкращение от Индекс на представянето. И е статистика, която показва представянето на играчите по различен брой компоненти - положителни и отрицателни. Първите са броят точки, борби, асистенции, откраднати топки, блокади, нарушения. Изваждането пък е всички отрицателни статистики - пропуснати стрелби, грешки, нарушения и др. Статистиката на Везенков е 23,1.

Иначе благодарение на българинът неговият "Олимпиакос" спечели редовния сезон в Евролигата. И сега очаква развръзката в плей-ин турнира, за да разбере съперника си на 1/4-финалите в турнира.

Александър Везенков Снимка: Startphoto

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини