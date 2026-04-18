В Турция: "Трабзонспор" се разбра със звезда на "Левски"

В Турция хвърлиха бомбата, че местен тим ще отмъкне един от най-добрите играчи на "Левски".

Изданието fotospor.com.tr. пише, че третият в комшийския елит "Трабзонспор" се е договорил с бранителя на "сините" Кристиан Макун.

Според информациите клубът вече е постигнал лична договорка с венецуелския защитник. И сега остава разговорите да преминат на по-високо ниво, а именно клуб-клуб.

"Трабзонспор" имаше искаше 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна.

В Турция твърдят, че местният тим ще трябва да плати около 3 млн. евро, за да има в редиците си бранителя на "Левски".