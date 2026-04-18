Легендата Кър може да си тръгне от "Голдън Стейт" след поредния провал

Треньорът на "Голдън Стейт" Стив Кър не е сигурен за бъдещето си. Неговият тим отпадна в плей-ин турнира и няма да играе в плейофите на НБА през този сезон.

„Може би ще продължа, а може би не", каза Кър, след като "Уориърс" загубиха във "Финикс" и за четвърти път пропускат битката за медалите.

60-годишният Кър завърши 12-ия си сезон с "Уориърс". Той е с баланс 604-353 през този период и изведе "Голдън Стейт" до финалите на НБА във всеки от първите си пет сезона, като спечли 4 титли.

Спецът изведе баскетболния отбор на САЩ до олимпийското злато на игрите в Париж през 2024 г.

Той каза, че ще се срещне със собственика на отбора Джо Лейкоб и генералния мениджър Майк Дънливи, за да начертаят пътя за това какво следва.

„Ще поговорим за това какво следва за "Уориърс", какъв е планът за този извънсезонен период", каза Кър. „И ще стигнем до съвместно решение за това какво следва. Не знам какво ще се случи. Все още обичам да бъда треньор. Но го разбирам. Всички тези работни места имат срок на годност. Има серия, която се случва, и когато серията свършва, понякога е време за свежа кръв, нови идеи и всичко останало", добави още той.