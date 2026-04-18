Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 са налице

„Шансовете винаги са налице за Формула 1. От мен зависи да поддържам нивото и да продължавам с добрите резултати."

Това каза пред медиите 19-годишната ни звезда от Формула 2 Никола Цолов, който участва в картинг състезание край Хасково тази сутрин

Пилотът на "Кампос Рейсинг" използва паузата в натоварения си календар във Формула 2, след като два старта в Бахрейн и Джеда бяха отменени заради военните действия в Близкия изток. През последните седмици Цолов е у нас, възползвайки се от непредвидената почивка.

„Имаме неочаквана пауза, но я използвам по най-добрия начин – да разпусна с приятели и да се подготвя за следващите стартове и в Маями и Канада", коментира Цолов преди началото на състезанието.

Събитието край Хасково е организирано и с благотворителна цел в подкрепа на каузата за малкия Гого.

„Винаги, когато има възможност да се подкрепи такава инициатива, това е нещо много важно. Спортът има сила да помага", подчерта той.

„Винаги искаме да спечелим. Спортната злоба си остава, но тук е и възможност да се отпусна преди най-интензивната част от сезона."

По отношение на представянето си във Формула 2, българинът подхожда с реализъм и фокус върху дългосрочната перспектива.

„Още е рано – изминало е само едно състезание. Всичко ще се решава в края на сезона."