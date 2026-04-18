ЦСКА и "Левски" отново един срещу друг следващата събота

ЦСКА и "Левски" отново се изправят един срещу друг следващата събота. Дербито от първия плейофен кръг на Първа лига ще се играе на 25 април от 16:00 часа. Другият двубой между "сини" и "червени", който ще е петия лейофен кръг, е на 16 май от 16:00 часа.

Шампионските плейофи стартират с Лудогорец - ЦСКА 1948. Срещата е предвидена за 25 април 13:15 часа.

Програмата е направена така, че последните два кръга да се играят в един и същи ден и час. Те ще завършат със сблъсъците "Лудогорец" - ЦСКА и ЦСКА 1948 - "Левски", които ще се проведат на 25 май (понеделник) от 20:30 часа.