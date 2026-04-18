"Реал" маха почти цял отбор

Едуардо Камавинга Снимка: Ройтерс

Президентът на "Реал" Флорентино Перес възнамерява да извърши чистка след края на сезона. Той е съставил списък с играчи, които ще напуснат клуба това лято, твърди sport.es.

Първият играч в списъка е халфът Едуардо Камавинга. Защитниците Фран Гарсия, Раул Асенсио и халфът Даниел Себайос също ще напуснат клуба.

"Реал" няма да подновява договорите на Давид Алаба и Даниел Карвахал, чиито договори изтичат следващото лято. Нападателите Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия ще бъдат отдадени под наем.

Не е изключена продажбата на Винисиус Жуниор или Джуд Белингам.

Мадридчани ще запишат втори сезон поред без трофей. Това се случва за първи път от периода 2009 - 2010 г.

