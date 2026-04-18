Треньорът на "Рома" се разплака на пресконференцията преди мача с „Аталанта"

Старши треньорът на „Рома" Джан Пиеро Гасперини не успя да сдържи сълзите си по време на пресконференцията преди мача от серия "А" срещу бившия си тим „Аталанта".

Първоначално 68-годишният специалист реагира на изявлението на съветника на ръководството на римляните Клаудио Раниери. Той заяви, че Гасперини е бил едва четвъртият избор на „Рома" миналото лято, тъй като трима основни кандидати са отказали офертата, и настоя, че треньорът е одобрил всички трансферни сделки до момента.

„В петък излезе интервю, в което Раниери каза неща, които за мен бяха невероятна изненада. С Раниери никога не сме разговаряли с такъв тон - нито на пресконференция, нито лично. Не го очаквах. За толкова години нито веднъж не бях чувал подобен тон от него. Въздържам се от всякакви коментари, за да не навредя на клуба, отбора и феновете на "Рома".

Трябваше да се изправя пред негативното влияние на медиите. Но нито аз, нито отборът ще търсим оправдания. Намираме се в заключителната част на сезона. Напълно съм се съсредоточил върху работата си. Повтарям - за мен приоритет е да не навредя на отбора. Надявам се хората да разбират това и да подкрепят тима още повече", сподели Гасперини.

Емоциите на специалиста взеха връх, когато той започна да отговаря на въпрос за работата си в „Аталанта" (тя продължи 9 г.).

„В Рим има всичко необходимо за добра работа. В Бергамо постигнах успех, защото около мен имаше сплотен екип, а работата в клуба беше на най-високо ниво. Малкият град също създаде идеалната атмосфера. Работихме и градихме всичко заедно. Имахме млади играчи и силно ядро на отбора. Помислете за трансферите и за това как парите се реинвестираха. Аномалията на "Аталанта" беше в това, че тя играеше в Европа и същевременно излизаше на печалба.

Това се случи не само благодарение на мен, но и благодарение на изключително способен клуб, който работеше в хармония с треньора. След това ситуацията малко се промени, отчасти заради смяната на собствениците, и отчасти защото бях много близък с Антонио Перкаси (президент на "Аталанта")", заяви Гасперини и напусна пресконференцията, облян в сълзи.