Ивайло Иванов седми на европейското по джудо

Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство в Тбилиси (Грузия).

Българинът имаше пет срещи в категория до 90 кг, като записа три победи и две загуби.

На старта се наложи над 23-годишния беларусин Андрей Шимбалиу с юко, след това срази Адам Копецки (Чехия) с ипон, а в третата си среща спечели с вадзари срещу Иса Нашчо (Австрия).

На четвъртфиналите Иванов отстъпи пред бившия световен шампион Лука Майсурадзе (Грузия) с ипон, а на репешажите бе спрян с вадзари от французина Максим-Гаел Нгаяп Амбу, бронзовия олимпийски медалист и отборен шампион с тима на Франция от олимпиадата в Париж.

Останалите четирима българи не успяха да стигнат до битки за отличията. В същата категория до 90 кг Мариян Палев победи Аарон Родригес Сантамария с юко и загуби от Немяня Майдов (Сърбия) с ипон.

При 81-килограмовите Георги Граматиков записа победа - над чеха Петер Млади и загуба срещу азера Зелим Цкаев (Азербайджан) с ипон.

В същата категория Христо Вълков допусна поражение от белгиеца Матиас Касе, бронзов медалист от миналия сезон и девети в световната ранглиста.

При жените Надие Жаафар (70 кг) загуби с ипон от опитната гъркиня Елисавет Телциду, десета в световната ранглиста, призьорка от турнири за Големия шлем.

В неделния ден на татамито излиза последните двама наши представители.

Ирина Железарска (над 78 кг) ще има за съперничка полякинята Кинга Волшчак, а Борис Георгиев (100 кг) среща беларусина Панкрат Сурба.

Срещите започват от 9 часа.