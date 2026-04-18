Тимът на Мъри Стоилов се издъни болезнено срещу 10...

Тимът на Мъри Стоилов се издъни болезнено срещу 10 от "Коджаели", пусна гол в 98-ата мин за 1:1

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" се издъни болезнено с  1:1 при гостуването си на "Коджаели" в среща 30-ия кръг на турския елит.

Отборът на Мъри поведе в 3-ата мин чрез Жандерсон откри резултата в 4-ата мин. В 77-ата мин Шоу от домакините беше изгонен с втори жълт картон.

Сердар Дурсун обаче изравни от дузпа в 8-ата мин на продължението.

Така четата на Мъри има 48 точки на 5-ото място, но преди да са се изиграли всичките мачове. 4-ият "Бешикташ", който е с мач по-малко, има 55 т.

Места в първенството, даващи право на участие в Европа са от 1-о до 4-о, една квота може да бъде преразпределена от турнира за купата на Турция в зависимост от победителя.

Националът Филип Кръстев остана резерва за "Гьозтепе" днес.

