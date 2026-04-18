"Лийдс" с решителна стъпка към спасението, Груев влезе от пейката

1056
Доминик Калвърт-Люин вкарва дузпата за 3:0. Снимка: Ройтерс

"Лийдс" направи сериозна крачка към оставането във Висшата лига на Англия, като преби с 3:0 последния "Уулвърхемптън" на "Еланд Роуд". Илия Груев се появи на терена в 78-ата минута Брендън Арънсън.

Джеймс Джъстин откри в 18-ата минута след асистенция на Ноа Окафор. 86 секунди по-късно пък се разписа самият Окафор след пас на Арънсън.

В добавеното време Юго Буено повали Доминик Калвърт-Люин в пеналта и самият той реализира дузпата за 3:0.

Така 5 кръга преди края "Лийдс" вече има 39 точки на 15-ото място, а "Уулвърхемптън" може да изпадне още днес, ако "Тотнъм" победи "Брайтън".

