"Левски" - "Нефтохимик" е финалът във волейбола, б...

Бронзовата Лора чете "Пипи Дългото чорапче" в началното си училище

Децата се радват на автографите от Лора (отзад). Снимка: Фейсбук

Бронзовата ни медалистка от олимпиадата в Милано/Кортина гостува на началното си училище "Свети Кирил и Методий" в Троян.

Тя гостувала в рамките на инициативата "Походът на книгите, за да прочете на учениците откъс от своя любима детска книга. Донесе "Пипи Дългото чорапче" от Астрид Линдгрен и прочете кратък текст от книгата с послание "Никога не се отказвай".

Истинско щастие искреше в очите на децата, когато дойде време за снимки и автографи. Лора е пример за упоритост и дисциплина. Получи покана да гостува отново.

Тя сподели в коя класна стая е учила в това училище и мили спомени от училищните години и детството.

Още от Други спортове

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те