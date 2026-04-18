"Левски" - "Нефтохимик" е финалът във волейбола, бургазлии биха 3:1 в Пловдив

Снимка: Startphoto.bg

Носителят на купата на България "Нефтохимик" стигна до финал в първенството срещу шампиона "Левски".

В решителен 5-и мач от плейофната серия с "Локомотив Авиа" бургазлии стигнаха до успех с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:23) в Пловдив.

Така "Нефтохимик" спечели сблъсъка срещу вицешампионите с 3:2 победи.

Най-резултатен за гостите бе Ади Османович с 19 точки, а Рикардо Жуниор допринесе с 18.

За домакините от Пловдив Жулиен Георгиев реализира 31 точки.

Финалната серия "Левски" - "Нефтохимик" започва на 22 април в зала "Левски София". 3 дни по-късно следва мач в Бургас. Плейофът се завръща в столицата на 28-и.

При нужда от пети и четвърти мач те ще са на 1 и 4 май в София и Бургас.  

