"Лацио" бие 2:0 в Неапол = "Интер" на 4 т. от титлата в Италия

"Лацио" се наложи с 2:0 като гост на шампиона "Наполи" в 33-ия кръг на серия А" и така приближи лидера "Интер" на само 4 т. от титлата.

До края остават 5 кръга и неаполитанци може да съберат най-много 81 точки. Лидерът "Интер" има в момента 78. Той обаче има по-лоши резултата (1:3, 2:2) и при равен брой точки ще са втори, тъй че се нуждаят от 4, за да са шампиони.

Матео Канчелиери (6) и Тома Башич (57) вкараха днес за "Лацио", който е 9-и с 47 точки.

В 31-ата мин вратарят на "Наполи" Ваня Милинкович-Савич спаси дузпа на Матиа Дзакани.